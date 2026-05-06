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Avellino e Ballardini: c'è fiducia sulla permanenza. Ma servono garanzie non solo tecniche

Avellino e Ballardini: c'è fiducia sulla permanenza. Ma servono garanzie non solo tecnicheTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 08:04Serie B
Tommaso Maschio

Con Ballardini parleremo con grande tranquillità a fine stagione. Abbiamo centrato l’obiettivo salvezza, ora finiamo il campionato e poi penso che ci incontreremo la prossima settimana”. Il direttore sportivo dell’Avellino Mario Aiello è tornato a parlare del possibile rinnovo con il tecnico sottolineando come entrambe le parti in causa siano felici del rapporto che si è creato in questi mesi, dicendosi anche fiducioso sulla fumata bianca.

I colloqui fra le parti sono già iniziati, anche se non si è scesi nei particolari, per capire da entrambe le parti quali sono le prospettive: la società infatti vuole dare continuità al progetto iniziato dopo l’esonero di Raffaele Biancolino e alzare ulteriormente l’asticella delle ambizioni, Davide Ballardini dal canto suo chiede non solo garanzie tecniche, ma anche strutturali per poter ambire nel medio periodo a qualcosa in più di una permanenza tranquilla in Serie B o una qualificazione ai play off.

Potenziamento dirigenziale, con l'inserimento di un DG, dello staff tecnico e possibilità di disporre di un campo d'allenamento diverso dal Partenio sono alcune delle richieste avanzate dall’entourage del tecnico. Prima però c’è un’ultima giornata di campionato da disputare per conquistare l’ottavo posto che vale gli spareggi promozione: attualmente gli irpini sono a pari punti con Cesena e Mantova e appena due lunghezze sopra Carrarese e Sampdoria.

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