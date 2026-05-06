TMW Tiago Gabriel prossima plusvalenza del Lecce. Vale oltre 25 milioni, è seguito da Juve e Milan

Tiago Gabriel è il prossimo uomo mercato del Lecce. Il difensore portoghese sta facendo benissimo e non è stato ceduto a gennaio - come i giallorossi avevano fatto con Dorgu un anno prima - per raggiungere la salvezza in Serie A.

Nelle ultime settimane anche Milan e Juventus lo stanno seguendo con attenzione. Perché è un profilo interessante per il presente e il futuro, una probabile futura plusvalenza anche dopo tre o quattro stagioni. La sua valutazione è intorno ai 25 milioni di euro, anche se l'idea del Lecce è quella di far innescare un'asta.

Lo stesso giocatore si è raccontato qualche settimana fa ai microfoni della Lega Serie A. "Sono nato in Francia e mi sono trasferito in Portogallo a 8 anni. Vengo da una famiglia umile, ma non mi è mai mancato niente. Ho pensato sempre e solo a raggiungere i miei obiettivi e ho lavorato sodo per coronare i miei sogni. L'età è solo un numero, ho 20 anni, ci sono miei coetanei che calcano palcoscenici importantissimi. La Serie A è difficile, a me sta andando tutto bene, ma la cosa più importante è che vada bene il Lecce per il club, per la città e per i tifosi. Importa solo prolungare il nostro numero di stagioni in Serie A, il nostro obiettivo è non retrocedere e quindi io punto a quello".