Sampdoria, test pomeridiano al "Mugnaini": 6-0 al Golfo Paradiso Pro Recco

Pomeriggio di test al "Gloriano Mugnaini di Bogliasco per la Sampdoria. In vista della trasferta di Catanzaro in programma domenica prossima alle ore 17.15, la squadra di Gregucci e Foti ha sostenuto un allenamento congiunto con il Golfo Paradiso Pro Recco, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Nella prima frazione di gara, il tandem in panchina ha optato per un 3-4-2-1 con Pafundi e Begic a sostegno di Coda mentre Martinelli è il portiere.

3-0 il primo tempo

A sbloccare il punteggio nelle prime battute è stato Ioannou, squalificato per la gara del "Ceravolo" mentre il raddoppio è arrivato con Coda, abile a sfruttare un assist di Pafundi. Pochi istanti più tardi Bellemo innesca in verticale proprio l'ex Udinese che si presenta davanti al portiere avversario e firma il 3-0 con cui le due formazioni concludono la frazione.

A segno Cherubini e Ricci nella ripresa

Nella ripresa si passa al 3-5-2 con Cherubini a giocare in avanti con Brunori mentre a centrocampo insieme a Ricci ci sono Conti e Casalino. In difesa invece provato Viti insieme a Hadzikadunic e Altare. E proprio le due punte dialogano e l'ex Roma firma di testa il poker. Nel finale c'è spazio anche per i gol di Ricci e del giovane Amarandei che valgono il 6-0 finale.

Sampdoria p.t. (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Ferrari, Vulikic; Girelli, Henderson, Bellemo, Ioannou; Begic, Pafundi; Coda.

Sampdoria s.t. (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Altare (34' Boni), Viti; Diop, Conti, Ricci, Casalino, Giordano; Cherubini (34' Amarandei), Brunori.