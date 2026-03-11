Samp, Gregucci e Foti squalificati 10 giornate dopo l’esonero. Deferiti Manfredi e Fredberg

Non si ferma il momento complicato in casa Sampdoria. Dopo l’esonero per Angelo Gregucci e Salvatore Foti è arrivata oggi anche la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che ha inflitto 10 giornate di squalifica a entrambi da scontare nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore.

Il provvedimento nasce dal deferimento della Procura Federale relativo alla gestione della panchina blucerchiata. Secondo l’accusa, Foti avrebbe esercitato di fatto il ruolo di allenatore della prima squadra pur essendo tesserato come vice e senza possedere l’abilitazione UEFA PRO. A Gregucci, invece, è stato contestato di aver firmato il contratto da primo allenatore senza svolgerne le funzioni operative, consentendo così allo stesso Foti di ricoprire di fatto il ruolo di tecnico responsabile durante il campionato di Serie B.

Oltre alle squalifiche per i due allenatori, il TFN ha disposto anche un’ammenda di 5.000 euro alla Sampdoria e due mesi di inibizione per il presidente Matteo Manfredi e per il director e CEO dell’Area Football Jesper Fredberg.

Il club blucerchiato ha preso posizione attraverso una nota ufficiale, sottolineando il rispetto per il ruolo istituzionale del Tribunale Federale Nazionale ma ribadendo allo stesso tempo la correttezza e la buona fede del proprio operato. La società ha inoltre fatto sapere che valuterà la possibilità di presentare ricorso in appello una volta esaminate nel dettaglio le motivazioni della decisione.