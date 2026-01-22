Sampdoria, test pomeridiano al "Mugnaini" per Coda e compagni: 6-0 al Golfo Paradiso

Pomeriggio di test al "Gloriano Mugnaini di Bogliasco per la Sampdoria. In vista della trasferta di Catanzaro in programma domenica prossima alle ore 17.15, la squadra di Gregucci e Foti ha sostenuto un allenamento congiunto con il Golfo Paradiso, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Nella prima frazione di gara, il tandem in panchina ha optato per un 3-4-2-1 con Pafundi e Begic a sostegno di Coda mentre Martinelli è il portiere.

3-0 il primo tempo

A sbloccare il punteggio nelle prime battute è stato Ioannou, squalificato per la gara del "Ceravolo" mentre il raddoppio è arrivato con Coda, abile a sfruttare un assist di Pafundi. Pochi istanti più tardi Bellemo innesca in verticale proprio l'ex Udinese che si presenta davanti al portiere avversario e firma il 3-0 con cui le due formazioni concludono la frazione.

A segno Cherubini e Ricci nella ripresa

Nella ripresa si passa al 3-5-2 con Cherubini a giocare in avanti con Brunori mentre a centrocampo insieme a Ricci ci sono Conti e Casalino. In difesa invece provato Viti insieme a Hadzikadunic e Altare. E proprio le due punte dialogano e l'ex Roma firma di testa il poker. Nel finale c'è spazio anche per i gol di Ricci e del giovane Amarandei che valgono il 6-0 finale.

Sampdoria p.t. (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Ferrari, Vulikic; Girelli, Henderson, Bellemo, Ioannou; Begic, Pafundi; Coda.

Sampdoria s.t. (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Altare (34' Boni), Viti; Diop, Conti, Ricci, Casalino, Giordano; Cherubini (34' Amarandei), Brunori.