TMW Venezia, Stroppa: "Gara interpretata subito bene. Adorante fuori? Normale gestione"

Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa è intervenuto in conferenza stampa, dopo la vittoria casalinga contro il Padova per 3-1. Queste le sue parole, riportate da TMW.

Ha detto che voleva vedere la squadra tirare molto. Dopo 30 tiri e 3 gol, è contento lo stesso?

"Assolutamente sì, partita veramente difficile. L'abbiamo interpretata da subito nel modo giusto: quei primi 20 minuti senza tifo del pubblico non erano facili, ma la squadra non ne ha risentito. Faccio i complimenti ai ragazzi, fare una prestazione del genere dopo due giorni è tanta roba. Un orgoglio vederli in queste condizioni".

Il gol subito?

"Non lo so: devo analizzarlo, ma poco importa".

I giocatori si specchiano un po' troppo?

"Questo è il nostro modo di interpretare le partite. Stasera oltre al divertimento c'era la cazzimma. Bellissimo, impressionante, oltremodo soddisfacente allenarla questa squadra".

Cosa prova a sentire il pubblico che l'acclama?

"Mi riempie d'orgoglio, sono cose non scontate. Nella quotidianità del mio lavoro c'è uno staff che lavora 24 ore al giorno, c'è stato un affetto incredibile fin da subito".

Lauberbach: è stato utile ed efficace? Adorante fuori?

"Normale gestione di forze. Come ho fatto nella precedente gestione di partita infrasettimanale oggi ne ho cambiati quattro.