Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Avellino-Spezia: D'Angelo si gioca la panchina al Partenio

Serie B, Avellino-Spezia: D'Angelo si gioca la panchina al PartenioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Esposito
Oggi alle 06:06Serie B
Luca Esposito
Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 14:30

Al termine di una settimana che sarebbe eufemistico definire rocambolesca, Luca D'Angelo si gioca la panchina al Partenio di Avellino. Dopo il ko interno col Cesena sembrava ormai imminente l'annuncio dell'arrivo di Guido Pagliuca, poi un clamoroso dietrofront e la scelta della società di concedere al mister un'altra possibilità. Di contro un avversario ferito dalla sconfitta nel derby con la Juve Stabia, ma che godrà della spinta del pubblico. Arbitrerà il signor Perenzoni di Rovereto.

COME ARRIVA L'AVELLINO

Inizia a svuotarsi l'infermeria. Dopo Sounas, infatti, è tornato pienamente a disposizione anche Gennaro Tutino. L'ex Salernitana, tuttavia, non ha i 90 minuti nelle gambe e sarà gestito con intelligenza anche in virtù del turno infrasettimanale e degli scontri ravvicinati. Possibile possa avere un po' di minutaggio nella ripresa, ma solo in caso di necessità. Dubbio modulo per Biancolino, ma alla fine dovrebbe essere 3-4-2-1, con Fontanarosa, Simic e Cancellotti a protezione della porta di Iannarilli. In avanti, con Insigne squalificato, occhio alla soluzione doppio trequartista. Besaggio e Russo potrebbero agire alle spalle di Biasci, con Lescano e Crespi pronti a dare il proprio apporto nei secondi 45 minuti. Out Rigione, Patierno e Favilli.

COME ARRIVA LO SPEZIA

"Giocate per la maglia, non per me". Il diktat del tecnico è chiaro. D'Angelo ha glissato rispetto alle domande sul possibile arrivo di Pagliuca, ma è perfettamente consapevole che un ko metterebbe a repentaglio la sua permanenza sulla panchina bianconera. Dal punto di vista tecnico pesa l'assenza di Bandinelli, uno dei calciatori di maggiore qualità. L'ex trainer del Pisa ha deciso di tornare al 3-5-2, con Lapadula pienamente recuperato e pronto a giocare dal primo minuto. Titolari anche Esposito e Kouda, chiamati a conferire qualità e imprevedibilità alla manovra. Il ballottaggio in mediana sarà tra Nagy e Cassata, con Vignali mezzala con licenza di offendere. In difesa Candela insidia Mateju, ma solo in caso di riproposizione della linea a quattro.

Articoli correlati
Avellino, Biancolino: "Il rosso pesa, mi prendo le colpe. Testa alla prossima gara"... Avellino, Biancolino: "Il rosso pesa, mi prendo le colpe. Testa alla prossima gara"
Spezia, D'Angelo: "Al Partenio è dura, rosso ha inciso. Una gioia che ci mancava"... Spezia, D'Angelo: "Al Partenio è dura, rosso ha inciso. Una gioia che ci mancava"
Avellino-Spezia 0-4, le pagelle: pesa l'espulsione di Palmiero, Aurelio avvia la... Avellino-Spezia 0-4, le pagelle: pesa l'espulsione di Palmiero, Aurelio avvia la goleada
Altre notizie Serie B
Carrarese, Calabro esalta i suoi: "Chiunque si sarebbe accontentato sul 2-2" Carrarese, Calabro esalta i suoi: "Chiunque si sarebbe accontentato sul 2-2"
Carrarese-Venezia 3-2, le pagelle: Calabro indovina i cambi: la difesa lagunare fa... Carrarese-Venezia 3-2, le pagelle: Calabro indovina i cambi: la difesa lagunare fa acqua
Serie B, la Carrarese ribalta il Venezia: finisce 3-2 in pieno recupero, decide Di... Serie B, la Carrarese ribalta il Venezia: finisce 3-2 in pieno recupero, decide Di Stefano
Avellino, Biancolino: "Il rosso pesa, mi prendo le colpe. Testa alla prossima gara"... Avellino, Biancolino: "Il rosso pesa, mi prendo le colpe. Testa alla prossima gara"
Catanzaro-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Le Douaron e supporto... Catanzaro-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Le Douaron e supporto di Pohjnapalo
Terremoto a Castellammare, Juve Stabia in amministrazione controllata: rinviata la... Terremoto a Castellammare, Juve Stabia in amministrazione controllata: rinviata la gara col Bari
Padova, Andreoletti: "Gomez out, non possiamo correre rischi. Giocherà quando sarà... Padova, Andreoletti: "Gomez out, non possiamo correre rischi. Giocherà quando sarà al 100%"
Sampdoria, indurimento al polpaccio per Depaoli: domani alla ripresa verrà valutato... TMWSampdoria, indurimento al polpaccio per Depaoli: domani alla ripresa verrà valutato
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
3 Napoli-Inter, le probabili formazioni: Hojlund ko, c'è Lucca. Bonny favorito su Pio Esposito
4 Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: tornano Kean e Gosens, Lucumi verso la riconferma
5 Torino-Genoa, le probabili formazioni: Baroni conferma Simeone e Adams in attacco
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 8^ giornata LIVE: Krstovic titolare. Gasp ancora con Dovbyk
Immagine top news n.1 Conte risponde a Marotta: "Ha parlato di rigorino? Loro mandano i dirigenti, qui vengo io"
Immagine top news n.2 Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte"
Immagine top news n.3 Napoli-Inter 3-1, le pagelle: Neres si scopre 9, Anguissa ancora MVP. Lautaro nervoso
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta in solitaria
Immagine top news n.5 A prescindere dal rigorino, il successo del Napoli sull'Inter è un messaggio forte al campionato
Immagine top news n.6 Trascinato dai 'Fab 3', il Napoli risorge nel primo big match al Maradona: Conte batte l'Inter 3-1
Immagine top news n.7 Inter, Marotta: "Chivu è bravo e non ci sorprende, anche se alcuni lo criticavano"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.3 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.4 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Di Lorenzo: "Rigore? Non è una simulazione, il contatto da dietro c'è stato"
Immagine news Serie A n.2 Conte sibillino su Lautaro: "Forse dal punto di vista umano non ho avuto modo di conoscerlo…"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, McTominay: "Partita top, grande reazione dopo la serata storta in Champions"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Chivu: "Poca lucidità, troppe energie sprecate a litigare con la panchina avversaria"
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 8^ giornata LIVE: Krstovic titolare. Gasp ancora con Dovbyk
Immagine news Serie A n.6 Conte risponde a Marotta: "Ha parlato di rigorino? Loro mandano i dirigenti, qui vengo io"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro esalta i suoi: "Chiunque si sarebbe accontentato sul 2-2"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese-Venezia 3-2, le pagelle: Calabro indovina i cambi: la difesa lagunare fa acqua
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la Carrarese ribalta il Venezia: finisce 3-2 in pieno recupero, decide Di Stefano
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biancolino: "Il rosso pesa, mi prendo le colpe. Testa alla prossima gara"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Le Douaron e supporto di Pohjnapalo
Immagine news Serie B n.6 Terremoto a Castellammare, Juve Stabia in amministrazione controllata: rinviata la gara col Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli-Samb, Tomei torna in panchina: "Derby speciale, serviranno lucidità e principi di gioco"
Immagine news Serie C n.2 Latina, Bruno: "Entriamo nel clou della stagione: servono ambizione e attenzione"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, al Lecco basta Sipos: 1-0 al Renate e aggancio in classifica sul Brescia
Immagine news Serie C n.4 Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, scoppiettante 3-3 tra Arzignano e Lumezzane, Siracusa e Gubbio travolgenti
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Gallo: "Gli ultimi risultati stanno dando entusiasmo e forza al gruppo"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.6 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?