Napoli, altre due brutte notizie verso l'Inter: serve una reazione o sarà crisi

E’ un campionato che ha già regalato sorprese e ribaltoni. Il primo, dopo l’inizio difficilissimo dell’Inter e decisamente lanciato del Napoli, verrà proiettato quest’oggi al Maradona con i nerazzurri che non solo si sono risollevati, ma ora sono lanciatissimi ed arrivano a Fuorigrotta da favoriti, in ottima condizione fisica e mentale e con tante seconde linee inserite e pronte a fare la differenza mentre il Napoli man mano s’è appiattito, perdendo giocatori e non trovando ancora il miglior inserimento di tutti i nuovi acquisti. E Antonio Conte spera possa arrivare un altro ribaltone, almeno psicologico: senza un risultato positivo sarà certificata la crisi degli azzurri, considerando i ko con Torino e sopratutto la figuraccia di Eindhoven mentre una vittoria ribalterebbe tutto addirittura con un nuovo primato considerando lo stop del Milan. Un risultato però che sembra oggettivamente il meno probabile, considerando come ci arrivano le due squadre, ed anche le ultime notizie arrivate ieri.

Doppia tegola

Niente Meret, proprio quando doveva ritrovare la titolarità: ieri ha rimediato una frattura del secondo metatarso del piede destro" e dovrà stare fermo ben oltre un mese, probabilmente quasi due, prima di ritrovare l’azzurro del Napoli e della nazionale. Ma soprattutto niente Rasmus Hojlund: l’affaticamento comunicato contro il Torino non è stato smaltito ed a sorpresa salterà anche la sfida con l'Inter che sembrava invece quella fissata per il rientro senza prendersi rischi col Psv. Problema evidentemente più grave del previsto e Conte riflette anche su soluzioni diverse da Lucca.

Sorpresa falso nove?

Conte ha provato David Neres al centro dell'attacco. E' una ipotesi che cresce ora dopo ora: non Lucca, per evitare anche riferimenti alla linea nerazzurro che peraltro è molto alta e porterebbe fuori area la torre del Napoli, ma il più rapido e talentuoso brasiliano per provare ad approfittare degli spazi che potrebbero crearsi. E' un'ipotesi seria mentre non ci sono dubbi su Politano a destra, McTominay a sinistra, De Bruyne, Gilmour e Anguissa in mezzo con la conferma di Spinazzola a sinistra con Buongiorno, Beukema e Di Lorenzo davanti, come detto, a Milinkovic-Savic.