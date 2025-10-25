Nico Paz può essere venduto già a gennaio? Economicamente c'è una bella differenza

Quanto vale Nico Paz? Nelle scorse settimane si è parlato di un'offerta del Tottenham rifiutata dal Como, ma poi era arrivata una sorta di smentita da parte del presidente Suwarso. “70 milioni dal Tottenham nelle ultime ore? Non è vero che abbiamo rifiutato la proposta. Nessuno formalizza offerte sapendo che poi dovremmo mandarle al Real che ha facoltà di pareggiarle. C’è stato un momento in cui abbiamo temuto che Nico potesse tornare a Madrid: è cresciuto nella cantera del Real e sogna di giocare al Bernabeu un giorno. Per fortuna è rimasto”.

Difficile pensare cosa succederà poi. Perché l'Inter ora sarebbe pronta a offrire 58 milioni. Per il Como potrebbe essere una manna dal cielo, perché poi il Real Madrid dovrebbe eventualmente pareggiarla, senza potere sfruttare quindi la clausola nella prossima estate da 10 milioni. A questo punto, oltre alla questione valutazione, si può aprire un altro capitolo.

Il Como può permettersi Nico Paz per altri sei mesi? Dal punto di vista economico probabilmente anche per i prossimi sei anni, ma dall'altro lato c'è una sostenibilità finanziaria che andrebbe perseguita. 58 milioni o 10 sono davvero due cifre molto differenti e forse sarebbe lecito (e d'uopo) che Nico Paz venisse venduto a gennaio per massimizzare il ricavo. Cosa che, però, difficilmente succederà.