Un piatto ricco per gli scout di mezza Europa: Udinese-Lecce è sfida mercato

Udinese contro Lecce, in programma oggi alle ore 15 in Friuli, è una sfida ricchissima di uomini mercato. E c'è da immaginare che molti occhi si poseranno sulle squadre di Kosta Runjaic e di Eusebio Di Francesco nel pomeriggio odierno. Perché da sempre il club di Gino Pozzo e quello del ds Pantaleo Corvino sono forieri di talenti e di giocatori poi destinati a fare grandi carriere. E non farà eccezione la sfida di oggi.

In casa Udinese c'è sicuramente da immaginare che Oumar Solet sarà uomo mercato in estate. L'Inter lo avrebbe voluto in estate, tornerà alla carica tra gennaio e giugno ma altre squadre sono sul francese. A centrocampo c'è Arthur Atta: il 2003 francese è partito fortissimo, dovrà adesso trovare costanza nel rendimento ma ha certamente i colpi per fare carriera. In attacco, se supererà le fragilità fisiche, Keinan Davis, centravanti inglese dell'Udinese, è in una stagione dove potrà fare uno step importante. E figuriamoci Nicolò Zaniolo, che ha già vissuto grandi piazze e che a Udine s'è rimesso in gioco con umiltà e volontà.

Poi il Lecce. Wladimiro Falcone è un portiere che in metà nazionali del mondo farebbe senza dubbio parte del gruppo dei portieri per il Mondiale. Sta diventando un'icona in Salento e punta anche i record di Fabrizio Lorieri. Dietro il club ha scoperto Tiago Gabriel, preso a gennaio e che si sta imponendo a suon di prestazioni. Il terzino Antonino Gallo poteva lasciare già in estate, è tra i big che è rimasto a Lecce, davanti c'è curiosità per l'annata che farà Nikola Stulic, preso per l'eredità di Nikola Krstovic, mentre per Francesco Camarda (in prestito dal Milan) il destino è già segnato. Certo, non solo loro. Però considerato che questi dovrebbero rientrare tra le scelte dal 1' di Runjaic e Di Francesco, c'è già un gran menù per gli osservatori di mezza Europa…