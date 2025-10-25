Serie B, il programma della nona giornata: il Palermo di Inzaghi all'esame Catanzaro
Dopo la vittoria del Modena contro l'Empoli nell'anticipo di ieri, la Serie B torna in campo con ben 7 gare in programma. Il Palermo, ospite del Catanzaro, proverà a rispondere ai canarini, mentre la il Frosinone ospita la Sampdoria. Il Venezia sarà ospite della Carrarese, mentre l'Avellino se la dovrà vedere con lo Spezia.
9ª GIORNATA
Modena - Empoli 2-1
22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli
Sabato 25 Ottobre 2025
Ore 15.00 Avellino – Spezia
Ore 15.00 Monza – Reggiana
Ore 15.00 Sampdoria – Frosinone
Ore 15.00 Südtirol - Cesena
Ore 15.00 Virtus Entella – Pescara
Ore 17.15 Carrarese – Venezia
Ore 19.30 Catanzaro – Palermo
Domenica 26 Ottobre 2025
Ore 15.00 Padova – Juve Stabia
Ore 17.15 Bari – Mantova
CLASSIFICA
Modena 21*
Palermo 16
Frosinone 14
Monza 14
Cesena 14
Venezia 13
Juve Stabia 13
Reggiana 12
Avellino 12
Carrarese 11
Padova 11
Empoli 10*
Südtirol 10
Virtus Entella 9
Catanzaro 6
Pescara 6
Bari 6
Sampdoria 5
Mantova 5
Spezia 3
*una gara in più