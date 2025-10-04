Serie B, Bari-Padova: scontro frizzante al San Nicola

Sarà una partita tra due squadre propositive e dall’idea di calcio interessante, quella di oggi al San Nicola tra Padova e Bari. Da un lato, infatti, gli ospiti proveranno a tirarsi dentro la griglia playoff, mentre dall’altro i galletti tenteranno di uscir fuori dalle paludi della zona caldissima del campionato.

COME ARRIVA IL BARI - Non ci sarà Sibilli, fermato per 8 mesi dal giudice sportivo. Assente anche Vicari, mentre ritorna Gaston Pereiro tra i convocati. Dovrebbero tornare tra i titolari Cerri in attacco e Castrovilli in mediana, col 4-3-3 di ritorno dopo l’esperimento difesa a 3 che vedrà il tridente completarsi con Moncini centravanti e Partipilo esterno destro.

COME ARRIVA IL PADOVA - Out Papu Gomez e Baselli, spazio a Fusi e soprattutto a un Harder in grande spolvero nelle ultime giornate in mediana. In avanti dentro Bortolussi e Lasagna, favorito su Bonaiuto, anche se scalpita per una chance il giovane ex Perugia Seghetti.