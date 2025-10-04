Pescara, Vivarini: "Domani sarà importantissimo fare risultato prima della sosta"

Il tecnico del Pescara Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria: "Sappiamo di affrontare un avversario di valore, ma dobbiamo andare a fare battaglia per portare a casa un risultato che per noi sarebbe importantissimo. Il Marassi sarà pieno, ma noi vogliamo il risultato a tutti i costi - riporta TuttoPescaraCalcio.com -. Abbiamo analizzato la partita di mercoledì e dobbiamo dare tutti di più. Serve più velocità nell’apprendimento e maggiore furbizia nelle situazioni chiave. Dobbiamo essere pronti a commettere il fallo giusto e a gestire meglio i momenti della gara.

Affrontiamo una squadra con ottime individualità, ma qualche problema lo hanno. Dobbiamo provare ad accentuare le loro difficoltà e non permettergli di prendere coraggio. Giocano con un 3-4-2-1 molto ordinato, simile al Sudtirol, quindi dovremo essere bravi a reggere l’urto e colpirli quando si aprono.

Domani sarà importantissimo fare risultato prima della sosta. Lo spirito del gruppo è positivo e il fatto di aver sempre segnato è il frutto del nostro atteggiamento. Dobbiamo continuare su questa strada, con attenzione e determinazione".