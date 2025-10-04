Serie B, Avellino-Mantova: Possanzini si gioca la panchina nella bolgia del Partenio

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 14:30

Da allenatore accostato ad alcune squadre di A a tecnico a rischio esonero il passo è stato breve. Del resto, dopo la rocambolesca salvezza ottenuta l'anno scorso, Davide Possanzini era chiamato a riconfermarsi con una rosa diversa e che ha perso leader all'interno dello spogliatoio. E l'Avellino è il peggior avversario che potesse capitare: entusiasmo, stadio caldo, squadra organizzata. Dirigerà il signor Allegretta di Molfetta.

COME ARRIVA L'AVELLINO

L'infermeria si svuoterà progressivamente soltanto dopo la sosta, anche oggi Biancolino dovrà convivere con un'emergenza offensiva che rischiava di condizionare questa prima parte di stagione. Out Favilli, Tutino e Patierno, nel 3-4-1-2 troveranno spazio Insigne come trequartista e il tandem Crespi-Biasci in avanti. Lescano entrerà nella ripresa, carico a mille dopo il gol decisivo segnato a Padova. Il Mantova palleggia molto e il tecnico potrebbe chiedere un lavoro importante in interdizione ai centrocampisti, pur riconfermando un regista del calibro di Palmiero. Al suo fianco Kumì, pronto alla staffetta con il recuperato Sounas. In difesa out Rigione per infortunio, si va verso la riconferma di Fontanarosa, Enrici e Cancellotti.

COME ARRIVA IL MANTOVA

Possanzini si gioca la panchina e potrebbe ripartire da una formazione molto simile a quella che, per la verità, a Castellammare non ha particolarmente impressionato. Per provare a superare il momento di difficoltà ci si affiderà ai calciatori di maggiore esperienza, come l'ex Salernitana Mantovani in difesa. Radaelli potrebbe invece rimpiazzare Maggioni. In mediana ballottaggio Mensah-Artioli, mentre Fiori insidia Marras e potrebbe agire sia da esterno d'attacco sia come mezzala con licenza d'offendere. Il centravanti sarà Mancuso, affiancato da Bragantini.