Carpi, Cassini: "Il Rimini gioca sempre con grande intensità, stiamo pronti all'impatto"

Stefano Cassini, tecnico del Carpi, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Rimini: "È una squadra che affronta ogni partita in trasferta con la massima intensità e con la voglia di portarla a casa. Noi dobbiamo essere pronti a questo impatto iniziale e soprattutto dobbiamo correggere l’approccio che ci è mancato sabato scorso a Pineto, dove siamo entrati in campo troppo soft".

Un punto su come sta la squadra: "Sì, la sera prima e il mattino della partita diversi giocatori avevano sintomi influenzali. Da mercoledì siamo finalmente tornati a ranghi completi e abbiamo potuto lavorare bene".

In questo momento, ogni punto è prezioso: "Assolutamente sì. In questo campionato tutti i punti sono oro, che li faccia con due vittorie in casa, due in trasferta o due consecutive. Non c’è differenza: ogni punto conta tantissimo".