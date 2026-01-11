Serie B, continua la 19ª giornata: due gare in programma, occhi su Padova-Modena
La domenica della 19ª giornata di Serie B propone due sfide importanti, destinate a incidere sugli equilibri della classifica, sia in chiave alta sia nella zona centrale.
Alle 15.00 va in scena Mantova-Palermo, con i rosanero chiamati a dare continuità al proprio cammino per restare agganciati alla zona promozione. La squadra siciliana parte con i favori del pronostico, ma il Mantova, pur nelle zone basse della graduatoria, cerca punti preziosi per non perdere contatto con il gruppo salvezza e sfruttare il fattore campo.
Alle 17.15 riflettori puntati su Padova-Modena, confronto diretto tra due formazioni che ambiscono a rimanere stabilmente nella parte sinistra della classifica. Il Modena guarda con interesse alla zona playoff, mentre il Padova vuole consolidare la propria posizione e provare a risalire ulteriormente dopo un avvio di stagione altalenante.
Una domenica più corta rispetto al sabato, ma non per questo meno significativa: i punti in palio pesano e possono ridisegnare scenari importanti in un campionato che continua a confermarsi equilibrato e imprevedibile.
SERIE B - 19ª GIORNATA
Avellino-Sampdoria 2-1
32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)
Carrarese-Bari 1-0
50' Abiuso
Frosinone-Catanzaro 2-0
81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis
Reggiana-Venezia 1-3
21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)
Sudtirol-Spezia 2-1
31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)
Virtus Entella-Monza 1-0
84'rig. Franzoni
Juve Stabia-Pescara 2-2
35’ Olzer (P), 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)
Cesena-Empoli 0-1
47’ Ilie
Domenica 11 Gennaio 2026
Ore 15.00 - Mantova-Palermo
Ore 17.15 - Padova-Modena
CLASSIFICA
Frosinone 41*
Venezia 38*
Monza 37*
Palermo 33
Catanzaro 31*
Cesena 31*
Modena 29
Juve Stabia 27*
Empoli 27*
Avellino 25*
Carrarese 23*
Padova 22
Reggiana 20*
Sudtirol 19*
Virtus Entella 19*
Spezia 17*
Bari 17*
Sampdoria 17*
Mantova 15
Pescara 14*
* una gara in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.