Serie B, da Maistro a Piscopo: ecco la top e flop della Juve Stabia
Nonostante mille difficoltà extra campo, la Juve Stabia si conferma ai piani alti della classifica. Sotto la guida di Ignazio Abate, al primo anno in Serie B, le Vespe hanno chiuso il 2025 all'ottavo posto, l'ultimo utile per la zona playoff. Di seguito il meglio e il peggio della rosa campana nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:
TOP 5
La stagione di Fabio Maistro è di assoluto livello, con il classe '98, autore di due gol e cinque assist in stagione, che si conferma fra i migliori del campionato cadetto. Sul podio Andrea Giorgini e Lorenzo Carissoni, poi Nicola Mosti e Marco Bellich.
1. Maistro (Juve Stabia) 6.23 (13)
2. Giorgini (Juve Stabia) 6.19 (16)
3. Carissoni (Juve Stabia) 6.14 (18)
4. Mosti (Juve Stabia) 6.13 (16)
5. Bellich (Juve Stabia) 6.08 (12)
FLOP 5
Non c'è un reparto che la fa da padrone nella flop five. Il peggiore secondo le medie voto di TMW è Kevin Piscopo, poi l'attaccante Rares Burnete e il difensore Giacomo Stabile
1. Piscopo (Juve Stabia) 5.62 (13)
2. Burnete (Juve Stabia) 5.63 (12)
3. Stabile (Juve Stabia) 5.85 (13)
4. Correia (Juve Stabia) 5.87 (15)
5. Pierobon (Juve Stabia) 5.89 (14)