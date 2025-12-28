Juve Stabia, Maistro sul suo rinnovo: "La decisione spetta al Direttore. Ma non son preoccupato"

"Il lavoro del mister si sta vedendo, prepariamo ogni gara al meglio, e quando si vincono partite come questa l'entusiasmo è alle stelle: siamo contenti di quanto fatto, anche vedendo un po' i risultati della giornata": così, dopo la vittoria sul SudTirol, il trequartista della Juve Stabia Fabio Maistro, che ha deciso - con il suo gol - la sfida contro la formazione altoatesina.

Il classe 1998 ha quindi proseguito: "È stata una vittoria fondamentale, sia perché adesso c'è la sosta, e faremo vacanze tranquille, sia perché ci ha dato la convinzione che possiamo fare male a tutte le avversarie. Questa era una gara davvero difficile, conosco mister Castori e le sue squadre, so come le fa giocare, ma noi siamo stati tosti, ho avuto la fortuna di trovare il gol ma ora ci sarà da tenere alta l'attenzione: il girone di ritorno è sempre un altro campionato, e non lo scopriamo certo adesso. Spero solo che tutto cresca ancora, a livello personale e di squadra".

La nota conclusiva va poi al suo futuro, e all'eventuale rinnovo: "Non sono preoccupato perché comunque sto facendo bene, sarà poi il Direttore a vedere se volermi rinnovare il contratto oppure no. Io non sono preoccupato. Lo scorso anno son stato penalizzato dalla frattura di una costola, mi son ripreso e adesso spero di continuare su questa linea. Spero sia un'annata di consacrazione".