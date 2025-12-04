Serie B, due gol annullati alla Juve Stabia contro un Bari rinunciatario: è 0-0 all'intervallo

Finisce senza reti il primo tempo del recupero della decima giornata di Serie B fra Juve Stabia e Bari. Una gara che finora ha visto i padroni di casa fare la partita per lunghi minuti con ben due gol segnati e annullati: al 28° è Gabrielloni di testa a firmare il vantaggio, ma l’arbitro Abisso annulla per una spinta di Candellone su Dickmann, al 39° invece è Correia che si presenta a tu per tu con Cerofolini battendolo, ma il centrocampista parte in posizione irregolare e, dopo la revisione al VAR, arriva la conferma dell’annullamento già deciso dall’arbitro. In mezzo un’altra occasione per Gabrielloni che di testa su assist di Ruggero manda di poco fuori. Poco o nulla invece quanto creato da un Bari che è apparso molto rinunciatario.

SERIE B, 10ª GIORNATA

Juve Stabia-Bari 0-0

Già giocate

Cesena-Carrarese 2-1

34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)

Empoli-Sampdoria 1-1

77' Popov (E), 80' Cuni (S)

Frosinone-Virtus Entella 4-0

36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias

Palermo-Monza 0-3

39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi

Pescara-Avellino 1-1

5' Capellini (P), 29' Simic (A)

Reggiana-Modena 1-0

17' Bozzolan

Mantova-Catanzaro 1-3

7' Mancuso (M), 68' [aut.] Majer (M), 75' Cissè (C), 80' Favasuli (C)

Spezia-Padova 1-1

16' Lapadula (S), 66' Lasagna (P)

Venezia-Sudtirol 3-0

39' Doumbia, 45'+1 Kike Perez, 67' Yeboah