Serie B, Frosinone-Catanzaro: La partita degli ex, tre punti per volare

Frosinone e Catanzaro si affrontano questo pomeriggio ore 15 al “Benito Stirpe” in uno degli scontri più interessanti della 19^ giornata, con cui si chiude il girone d’andata della serie BKT. Sono molti gli spunti di interesse della sfida tra ciociari e le aquile a partire dalla classifica e dallo stato di forma delle due formazioni. I ciociari difendono il primato conquistato nelle ultime dieci partite dove hanno ottenuto otto vittorie e due pareggi, mentre i calabresi dal canto loro sono saliti al quinto posto vincendo le ultime cinque partite palesando una crescita esponenziale del gruppo. A questo c’è da aggiungere una nutrita presenza di ex da ambo le parti: Kotsoupias e Monterisi da una parte mentre dall’altra Bettella, Di Chiara, Brighenti, Iemmello e Pigliacello. Dirige il confronto Federico Dionisi de l’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Andrea Niedda di Ozieri e Glauco Zanellati di Seregno. IV ufficiale Ciro Aldi di Lanciano al Var Daniele Paterna di Teramo, e Avar Matteo Gariglio di Pinerolo.

Come arriva il Frosinone - Massimiliano Alvini ritrova Antony Oyono che dovrebbe essere favorito rispetto a Geremy. Ballottaggio tra Monterisi e Cittadini al centro della difesa al fianco di Calvani e sulla corsia sinistra tra Bracaglia e Marchizza nella linea a quattro davanti a Palmisani. In mezzo Calo e Koutsoupias con Gelli e Cichella a giocarsi un posto al fianco di Ghedjemis e Kvernadze a supporto di Zilli o Raimondo.

Come arriva il Catanzaro - Sull’altra sponda Alberto Aquilani deve fare a meno di Di Francesco e Oudin ai quali si aggiunge Pompetti, il quale sembrava in grado di recuperare. Il tecnico ex Pisa quindi ha ampia scelta per la formazione iniziale da schierare. Dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Pigliacelli fra i pali supportato dalla linea difensiva composta da Brighenti, Antonini e Cassandro. Favasuli e D’Alessandro sulle fasce affiancati da Pontisso e Petriccione. Cisse e Iemmello a supporto di Pittarello a costituire una fase offensiva interessante.