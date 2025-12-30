Serie B, giudice sportivo: sei gli squalificati. E multa salata per Gondo (Reggiana) e il Bari
Archiviata la 18ª giornata del campionato di Serie B, ecco le decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per la versione integrale).
Di seguito la nota ufficiale:
SERIE BKT
Gare del 26-27 dicembre 2025 - Diciottesima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
SOCIETÀ
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e alcune bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SAMPDORIA a titolo di responsabilità oggettiva per avere un proprio collaboratore assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina della Società avversaria.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
GONDO Diomande Yann Cedric (Reggiana): per avere, al termine della gara, con tono minaccioso, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BURNETE Rares Catalin (Juve Stabia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
DAVI Simone (Südtirol): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
IZZO Armando (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RADAELLI Nicolò (Mantova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
YEPES LAUT Gerard (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FOTI Salvatore (Sampdoria): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.
POZZI Nicola (Sampdoria): per avere, al 22° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale
