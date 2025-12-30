Padova, Peghin e Bianchi: "Il 2026 ci vedrà impegnati a crescere ancora, dentro e fuori dal campo"

Con il 2025 ormai in chiusura, e un nuovo anno prossimo a iniziare, in casa Padova la proprietà ha voluto rivolgere un pensiero a tutti gli appassionati biancoscudati, ricordando l'anno che è stato e che ha consegnato la Serie B alla squadra.

Questa la nota:

"Cari tifosi, atleti, staff e partner bianconerostellati,

con il concludersi del 2025 e con l’inizio del nuovo anno desideriamo rivolgere a tutti voi un sincero augurio di serenità, salute e soddisfazioni. Il calcio è passione, sacrificio e appartenenza: valori che ci uniscono ogni giorno e che ci spingono a guardare al futuro con ottimismo. L’anno che si conclude ci ha visto protagonisti, raggiungendo un obiettivo che rincorrevamo da tempo, il 2026 ci vedrà impegnati a crescere ancora, dentro e fuori dal campo, con l’obiettivo di onorare i nostri colori, rispettare la nostra storia e costruire nuovi emozionanti ricordi insieme.

Grazie a tutti voi per il sostegno costante, per la fiducia e per l’energia che ci trasmettete in ogni campo. Che sia un anno di successi e di grandi emozioni da condividere.

Buon 2026 a tutti!

Il Presidente Francesco Peghin & ad Alessandra Bianchi".