Dopo attacco e difesa, la Samp guarda anche al centrocampo: nel mirino Piccinini del Pisa

Per l'arrivo di Matteo Brunori, come avevamo anticipato, è praticamente tutto fatto, ma adesso, complice l'infortunio di Lorenzo Venuti, ci sarà da intervenire in modo più massiccio anche in difesa; senza però dimenticarsi del centrocampo, perché la Sampdoria sembra decisamente prossima a un completo restyling, che ha come fine ultimo la salvezza, possibilmente senza passare dai playout. Al momento la classifica non è delle migliori, ma c'è il tempo per guardare avanti e migliorare.

Tornando al mercato, con la situazione legata a Salvatore Esposito che si è complicata, ecco che si guarda anche ad altri profili, come a esempio, stando a quello che si legge su Il Secolo XIX-Genova, Gabriele Piccinini del Pisa: con il club toscano c’è un contenzioso per la mancata amichevole legata al prestito di Beruatto, e non è da escludere che il trasferimento del giocatore serva a risanare la situazione. Ma si guarda anche all'estero, con occhi su Chris-Kévin Nadje, trequartista 24enne con doppio passaporto senegalese e francese e in forza all’Excelsior Rotterdam, dove è approdato prestito dal Feyenoord: al momento il calciatore è infortunato, ma tutto dipenderà dai suoi tempi di recupero.

Non resta quindi che attendere, ricordando che il via ufficiale delle operazioni di mercato, in Italia, partirà venerdì 2 gennaio, per poi terminare alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio.