Ufficiale Dopo Pellizzari, un altro addio anticipato in casa Forlì. Risolto il contratto di Saporetti

Nei primi giorni di dicembre fu Stefano Pellizzari, approdato poi alla Pistoiese, a salutare, adesso in casa Forlì c'è un altro addio, che avviene ancora prima dell'apertura ufficiale del calciomercato: Simone Saporetti ha infatti risolto l'accordo che lo legava al club biancorosso, dove era arrivato in estate. Anche per lui sembra essere Pistoia la destinazione, ma intanto riportiamo il comunicato della società romagnola:

"Il Forlì FC 1919 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Simone Saporetti.

La Società lo ringrazia per la professionalità e la dedizione dimostrata in questi mesi, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera sportiva".

Per cronaca, ricordiamo che il via ufficiale delle operazioni di mercato ci sarà il prossimo 2 gennaio, tra tre giorni, con la chiusura fissata alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio. Un lungo e intenso mese è pronto a iniziare.