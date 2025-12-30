TMW Ritorno in Italia per Cernigoi? L'attaccante è finito nel mirino del Trento e del Cosenza

Potrebbe presto tornare in Italia l'attaccante Iacopo Cernigoi, attualmente in forza al CFR Cluj, formazione militante nella Liga I, la massima serie di calcio rumena. Sul giocatore, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è forte l'interesse di Trento e Cosenza, alla ricerca di elementi per puntellare i rispettivi reparti offensivi: al momento è tutti in fase embrionale, ma con il via della operazioni ufficiali - l'apertura del calciomercato invernale è fissata al 2 gennaio - la situazione potrebbe cambiare.

Ricordiamo intanto che il classe 1995 solo a settembre aveva lasciato l'Italia, evitando per poco il disastro Rimini, sua ultima formazione italiana di appartenenza e - come tristemente noto - esclusa dal campionato di Serie C attuale.