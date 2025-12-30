TMW Radio Carpi, Bonzanini: "La nostra ossessione, per così dire, deve rimanere la salvezza"

In attesa dell'appuntamento pomeridiano (che inizierà alle ore 17:00), nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Generale del Carpi Enrico Bonzanini, che - in vista del mercato - ha sì parlato delle intenzioni del club, che non stravolgerà la rosa, ma ha anche fatto un bilancio di quella che è stata la prima parte di stagione della compagine biancorossa.

Queste, le sue parole in merito: "Abbiamo fatto un girone d’andata positivo, siamo molto contenti di aver portato questi risultati alla nostra proprietà, al nostro presidente che però, da buon padre di famiglia, ci chiede di non sederci e non accontentarci. Soprattutto perché si deve continuare ad avere correlazione e condivisione di obiettivi, oltre che consapevolezza delle situazioni. C'è da chiudere il prima possibile il discorso salvezza, perché la permanenza in Serie C è il nostro obiettivo prioritario e adesso l’attenzione, la 'nostra ossessione' mi piace dire, deve rimanere quella".

A ogni modo, la prima parte di stagione è stata chiusa al settimo posto della classifica del Girone B, con la ripresa ormai imminente perché si scenderà in campo il 3 gennaio: gli emiliani faranno visita alla Juventus Next Gen, nel match che prenderà il via alle ore 14:30.