La Sindaca di Firenze sul Franchi: "Mutui nelle procedure, 55 milioni recuperati"

Sara Funaro, sindaca di Firenze, è tornata a parlare della situazione legata allo stadio Artemio Franchi nel corso del Consiglio comunale odierno, ribadendo la linea dell’amministrazione sul tema tempi e coperture economiche.

La prima cittadina ha spiegato di aver già chiarito più volte il quadro generale, ricordando di aver convocato una conferenza stampa pubblica proprio per illustrare in modo puntuale il cronoprogramma dei lavori. Un passaggio che, secondo Funaro, può avvenire solo quando sono disponibili tutti i dettagli necessari. La sindaca ha inoltre sottolineato di essersi assunta in prima persona la responsabilità per i ritardi, rivendicando un approccio improntato alla massima trasparenza.

Sul fronte finanziario, Funaro ha poi risposto alle critiche legate all’accensione dei mutui, giudicando “singolare” lo stupore di chi contesta questa scelta. La sindaca ha ricordato il lavoro svolto con il Governo che ha permesso di riportare a Firenze 55 milioni di euro, risorse che ora possono essere destinate allo stadio. In questo contesto, l’attivazione dei mutui rientra, secondo Funaro, nelle normali procedure di utilizzo dei fondi recuperati e fa parte di un percorso già condiviso con i ministeri competenti.