Anche oggi Conceicao e Cabal hanno lavorato a parte. Il punto sulla Juve in vista di sabato
La Juventus ha ripreso quest'oggi la preparazione in vista della sfida contro il Lecce, in programma questo sabato all'Allianz Stadium (fischio d'inizio alle ore 18.00) . Per questo match, mister Luciano Spalletti spera di recuperare Francisco Conceicao, mentre per Juan Cabal le sensazioni sono più che altro negative.
Ad ogni modo, entrambi i giocatori - Conceicao e Cabal - oggi hanno lavorato ancora a parte. Adesso resta da capire se il portoghese recupererà per sabato.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
