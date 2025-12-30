Berni: "Fiorentina delusione totale, Vanoli anche. Speriamo nel ribaltone di Paratici"

L'ex difensore Fabrizio Berni si è soffermato sugli attuali problemi di casa Fiorentina, con una squadra che è sempre più ultima da sola nella classifica di Serie A dopo aver perso anche sabato scorso sul campo del Parma, ai microfoni di Radio FirenzeViola: "C'è delusione totale, perché è impossibile che la Fiorentina abbia vinto solo una partita da inizio campionato. C'è una mancanza da parte di tutti. Tra i giocatori, non si sono inseriti i nuovi e non si sono confermati i vecchi. Addirittura ci sono delle sceneggiate alla Merola a fronte di un rigore. Roba nemmeno da terza categoria".

E di Vanoli, che opinione si è fatto?

"Sono molto deluso anche dall'allenatore, perché non si può giustificare un rigore non calciato dicendo che il giocatore non se la sentiva. Bisogna imporgli di calciarlo, non giustificarlo. Alla luce di tutto questo, situazione non può che essere drammatica".

Adesso cosa si aspetta che accadrà?

"L'unica speranza è che a gennaio venga fatto un ribaltone di giocatori con l'arrivo di Paratici. Anche considerando che le nostre contendenti vanno piano come noi. Quindi un barlume di speranza ci può essere ancora, ma non possiamo aspettare sempre la partita prossima...".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale