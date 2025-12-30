Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Avellino, si chiude un eccellente 2025. Mercato, priorità alle uscite: salutano in tanti

© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Esposito
Oggi alle 13:04Serie B
Luca Esposito

“Il mercato di gennaio sarà utile soprattutto a sfoltire la rosa, ci sono diversi calciatori che potrebbero partire e ci apprestiamo a salutare alcuni dei protagonisti della promozione. Sono cose che fanno parte del calcio. Rinforzeremo poi il reparto difensivo inserendo un paio di tasselli”. La società fa chiarezza in merito al futuro dell’Avellino, protegge un gruppo pienamente in linea con gli obiettivi stagionali e lancia un messaggio chiaro alla piazza: niente voli pindarici, pensiero fisso sulla salvezza e nessuna rivoluzione in organico. Del resto i tifosi irpini non possono che fidarsi ciecamente di un presidente che, a suon di investimenti, ha riportato in B i biancoverdi dopo 7 anni tra dilettanti e Lega Pro chiudendo un eccellente 2025 con il pareggio di Bari che permette di restare ben al di fuori della zona rossa della classifica. Il ds Aiello sta parlando con tanti procuratori per collocare altrove quei calciatori che non rientrano nei piani futuri, un modo anche per liberare caselle nella famosa lista over. Lescano è ovviamente oggetto del desiderio di numerosi club di serie C. La Salernitana lo vuole e per il bomber sarebbe destinazione graditissima soprattutto per il calore della piazza, ma la società granata opta per un prestito con obbligo di riscatto mentre l’Avellino vorrebbe recuperare il milione di euro investito esattamente un anno fa per acquistarlo dal Trapani. Brescia e Ravenna restano alla finestra, ma occhio alla pista estera: l’Olimpia Asuncion fa sul serio e l’accordo economico c’è, manca il placet di Lescano che preferirebbe restare in Italia anche a costo di scendere di categoria. Il difensore Manzi piace al Catania e già da tempo è consapevole che dovrà trovare una nuova sistemazione, idem Rigione che è stato sondato dal Giugliano di Eziolino Capuano che sogna il colpaccio utile ad alimentare le speranze salvezza dei campani. Palmiero piace in B e in Lega Pro ma è stato dichiarato incedibile, anche Patierno viene gode della stima dello staff tecnico e si giocherà il posto con i tanti attaccanti presenti in organico.

A tal proposito, dopo la sosta Biancolino potrebbe finalmente ritrovare quel Favilli assente giustificato per mesi causa infortunio e che, se al top, sarà considerato il vero colpo del mercato di gennaio. Se invece sussistessero dubbi sulla tenuta fisica si farebbero ragionamenti diversi. De Cristofaro e D’Angelo, invece, viaggiano verso Latina. Si cerca una collocazione anche per Cagnano, altro calciatore accostato nei giorni scorsi alla Salernitana. In entrata si attende solo la riapertura del mercato per depositare il contratto di Sala: arriva dal Como e sarà disponibile già per il match con la Sampdoria, scontro diretto nel quale Biancolino ritroverà anche Insigne, D’Andrea e Fontanarosa. La pausa sarà utile anche a Gennaro Tutino per intensificare il lavoro atletico e tornare al 100% della forma dopo un 2025 molto complicato dal punto di vista personale. Crespi, invece, ha rimediato una frattura a una costola e osserverà un periodo di riposo.

Avellino, si chiude un eccellente 2025. Mercato, priorità alle uscite: salutano in tanti
