Torres, Greco: "Il mese di gennaio sarà fondamentale per noi. Mercato? Cercare le persone giuste"

Tornerà in campo a partire da sabato la Serie C, con la Torres che sarà impegnata contro il Pontedera proprio il 3 gennaio. Sfida salvezza quella che si giocherà al 'Mannucci', sulla quale il tecnico dei sardi Alfonso Greco si è così espresso: "Non abbiamo scelte, le prime quattro gare di questo girone di ritorno sono fondamentali per noi, e dovremmo affrontarle come fossero decisive. A cominciare dalla sfida al Pontedera. Ripeto, possono essere determinanti per il prosieguo del campionato. La sosta natalizia ci è servita, abbiamo ripreso ieri, e i ragazzi son tornati tutti carichi, hanno seguito il protocollo che avevamo lasciato: stiamo lavorando bene, e siamo tutti fiduciosi".

Una nota va poi chiaramente al calciomercato, anche se su questo il trainer non si sbilancia affatto: "Le cose possono cambiare da un giorno all'altro, vediamo un attimo. Dovremmo però essere bravi a cercare le persone giuste, che possano davvero darci una mano, ma in questo momento è difficile fare previsioni: