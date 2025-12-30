Giudice Sportivo: 2 giornate di squalifica per Di Francesco. Stop anche per Diego Carlos
Dopo la conclusione della 17^ giornata di Serie A, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito a squalificati e ammende ai club. Tra i calciatori, un turno di stop per Diego Carlos del Como, mentre il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco è stato squalificato per due giornate "per avere, al 23° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara epiteti gravemente insultanti, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione continuato la protesta; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale".
Di seguito invece le ammende ai club di Serie A:
- Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio della gara; recidiva reiterata.
- Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, due fumogeni e tre bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo, due fumogeni e una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi uno sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
