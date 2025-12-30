Serie C, ecco gli arbitri della 20ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 20 giornata del campionato di Serie C 2025-26, prima del girone di ritorno. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno tra sabato e lunedì 5 gennaio 2025:
GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Union Brescia: Erminio Cerbasi di Arezzo (Cardinali-D'Ettorre. IV Ufficiale: Terribile. Operatore FVS: Posteraro)
Cittadella-Virtus Verona: Simone Gavini di Aprilia (Munitello-Chianese. IV Ufficiale: D'Eusanio. Operatore FVS: Posteraro)
Dolomiti Bellunesi-AlbinoLeffe: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo (Monaco-Valcaccia. IV Ufficiale: Lovison. Operatore FVS: Mamouni)
Inter U23-Novara: Leonardo Leorsini di Terni (Alessandrino-Citarda. IV Ufficiale: Bozzetto. Operatore FVS: Manzini)
Lumezzane-Vicenza: Stefano Striamo di Salerno (De Chirico-D'Ambrosio Giordano. IV Ufficiale: De Angeli. Operatore FVS: Daghetta)
Ospitaletto-Lecco: Enrico Eremitaggio di Ancona (Consonni-Martone. IV Ufficiale: Restaldo. Operatore FVS: Marchese)
Pro Vercelli-Pro Patria: Michele Maccorin di Pordenone (Mino-Cerrato. IV Ufficiale: Massari. Operatore FVS: Di Meo)
Renate-Pergolettese: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno (Bettani-De Tommaso. IV Ufficiale: Manedo Mazzoni. Operatore FVS: Nicosia)
Trento-Giana Erminio: Gianluca Renzi di Pesaro (Andriambelo-Di Curzio. IV Ufficiale: Cerea. Operatore FVS: De Luca)
Triestina-Alcione: Andrea Mazzer di Conegliano (Morea-Hader. IV Ufficiale: Drigo. Operatore FVS: Della Mea)
GIRONE B
Bra-Sambenedettese: Davide Gandino di Alessandria (Mezzalira-Testaì. IV Ufficiale: Rossini. Operatore FVS: Pignatelli)
Campobasso-Ravenna: Bruno Spina di Barletta (Fracchiolla-Cantatore. IV Ufficiale: Vingo. Operatore FVS: Gentile)
Forlì-Arezzo: Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore (Marchese-Ferraro. IV Ufficiale: Gasperotti. Operatore FVS: Mambelli)
Guidonia Montecelio-Perugia: Domenico Mirabella di Napoli (De Vito-Romaniello. IV Ufficiale: Pacella. Operatore FVS: Pasqualetto)
Juventus Next Gen-Carpi: Mattia Maresca di Napoli (Celestino-Minutoli. IV Ufficiale: Colaninno. Operatore FVS: Ambrosino)
Pianese-Ascoli: Maksym Frasynyak di Gallarate (Petrov-Jorgji. IV Ufficiale: Dorillo. Operatore FVS: Linari)
Pontedera-Torres: Andrea Bortolussi di Nichelino (Galasso-Fumagallo. IV Ufficiale: Dini. Operatore FVS: Ingenito)
Ternana-Livorno: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Cozzuto-Nappi. IV Ufficiale: Silvestri. Operatore FVS: Brunozzi)
Vis Pesaro-Pineto: Marco Di Loreto di Terni (Lauri-Scarpati. IV Ufficiale: Sacchi. Operatore FVS: Merciari)
GIRONE C
Atalanta U23-Latina: Andrea Migliorini di Verona (Mandarino-Petarlin. IV Ufficiale: Pasculli. Operatore FVS: Cadirola)
Picerno-Audace Cerignola: Ciro Aldi di Lanciano (Rossini-Balducci. IV Ufficiale: Liotta. Operatore FVS: Martinelli)
Benevento-Crotone: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Cassano-Carella. IV Ufficiale: Castellone. Operatore FVS: Robilotta)
Cavese-Sorrento: Gioele Iacobellis di Pisa (Di Dio-Mazza. IV Ufficiale: Manzo. Operatore FVS: Vitale)
Cosenza-Monopoli: Carlo Esposito di Napoli (Aletta-Cecchi. IV Ufficiale: Rispoli. Operatore FVS: Signorelli)
Foggia-Catania: Lucio Felice Angelillo di Nola (Rastelli-Romagnoli. IV Ufficiale: Di Reda. Operatore FVS: Fumarulo)
Potenza-Giugliano: Giovanni Castellano di Nichelino (Decorato-Tomasi. IV Ufficiale: Totaro. Operatore FVS: La Regina)
Siracusa-Salernitana: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Spataro-Rispoli. IV Ufficiale: Madonia. Operatore FVS: Leotta)
Team Altamura-Casertana: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro (Rignanese-Tagliaferri. IV Ufficiale: Palmieri. Operatore FVS: Massari)
Trapani-Casarano: Leonardo Di Mario di Ciampino (D'Ascanio-Raccanello. IV Ufficiale: Gemelli. Operatore FVS: Chichi)
