Finlandia, 3 "italiani" convocati. La leggenda Pukki annuncia l'addio: "È il momento giusto"

Il CT della nazionale finlandese, Jacob Friis, ha annunciato mercoledì a Helsinki la lista dei 25 convocati per le partite di novembre contro Malta e Andorra.

La notizia principale è l’addio alla nazionale di Teemu Pukki, 35 anni, miglior marcatore di sempre degli Huuhkajat con 42 gol in 131 presenze. L’attaccante, che ha debuttato in nazionale nel febbraio 2009, concluderà una carriera internazionale leggendaria nelle due sfide di questo mese. Pukki è ricordato soprattutto per aver trascinato la Finlandia alla sua prima partecipazione a un grande torneo, l’Europeo del 2020, grazie ai dieci gol segnati nelle qualificazioni del 2019.

"Indossare la maglia della nazionale è sempre stato il massimo per me. L’ho fatto con orgoglio per oltre 15 anni, ma ora è il momento giusto per lasciare spazio ai più giovani", ha dichiarato Pukki. Rispetto al gruppo di ottobre, ci sono alcune novità: Jussi Niska (FC Inter Turku) e Niklas Pyyhtiä (Modena) ricevono la loro prima convocazione in nazionale maggiore. Tornano invece il capitano Lukas Hradecky, assente per infortunio, e Fredrik Jensen.

La Finlandia affronterà Malta all’Olympiastadion di Helsinki venerdì 14 novembre alle 19:00, nell’ultima gara del girone di qualificazione ai Mondiali. L’ultima apparizione di Pukki con la maglia della nazionale sarà lunedì 17 novembre a Tampere, contro Andorra al Tammelan Stadion (ore 19:00).

Ecco l'elenco:

Portieri

Lukas Hradecky, AS Monaco

Jesse Joronen, Palermo FC

Viljami Sinisalo, Celtic FC

Difensori

Lucas Bergström, RCD Mallorca

Robert Ivanov, Asteras Tripolis

Miro Tenho, Djurgårdens IF

Ville Koski, NK Istra 1961

Nikolai Alho Asteras Tripolis

Jussi Niska, FC Inter Turku

Adam Ståhl, Djurgårdens IF

Juho Lähteenmäki, FC Nordsjaelland

Centrocampisti

Adam Marhiev, 1.FC Nürnberg

Niklas Pyyhtiä, Modena FC

Leo Walta, IK Sirius

Anssi Suhonen, Östers IF

Kaan Kairinen, AC Sparta Praha

Fredrik Jensen, Aris Thessaloniki

Naatan Skyttä, 1.FC Kaiserslautern

Attaccanti

Oliver Antman, Rangers FC

Topi Keskinen, Aberdeen FC

Joel Pohjanpalo, Palermo FC

Benjamin Källman, Hannover 96

Teemu Pukki, HJK

Casper Terho, OH Leuven

Robin Lod, Minnesota United FC