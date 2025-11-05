Finlandia, 3 "italiani" convocati. La leggenda Pukki annuncia l'addio: "È il momento giusto"
Il CT della nazionale finlandese, Jacob Friis, ha annunciato mercoledì a Helsinki la lista dei 25 convocati per le partite di novembre contro Malta e Andorra.
La notizia principale è l’addio alla nazionale di Teemu Pukki, 35 anni, miglior marcatore di sempre degli Huuhkajat con 42 gol in 131 presenze. L’attaccante, che ha debuttato in nazionale nel febbraio 2009, concluderà una carriera internazionale leggendaria nelle due sfide di questo mese. Pukki è ricordato soprattutto per aver trascinato la Finlandia alla sua prima partecipazione a un grande torneo, l’Europeo del 2020, grazie ai dieci gol segnati nelle qualificazioni del 2019.
"Indossare la maglia della nazionale è sempre stato il massimo per me. L’ho fatto con orgoglio per oltre 15 anni, ma ora è il momento giusto per lasciare spazio ai più giovani", ha dichiarato Pukki. Rispetto al gruppo di ottobre, ci sono alcune novità: Jussi Niska (FC Inter Turku) e Niklas Pyyhtiä (Modena) ricevono la loro prima convocazione in nazionale maggiore. Tornano invece il capitano Lukas Hradecky, assente per infortunio, e Fredrik Jensen.
La Finlandia affronterà Malta all’Olympiastadion di Helsinki venerdì 14 novembre alle 19:00, nell’ultima gara del girone di qualificazione ai Mondiali. L’ultima apparizione di Pukki con la maglia della nazionale sarà lunedì 17 novembre a Tampere, contro Andorra al Tammelan Stadion (ore 19:00).
Ecco l'elenco:
Portieri
Lukas Hradecky, AS Monaco
Jesse Joronen, Palermo FC
Viljami Sinisalo, Celtic FC
Difensori
Lucas Bergström, RCD Mallorca
Robert Ivanov, Asteras Tripolis
Miro Tenho, Djurgårdens IF
Ville Koski, NK Istra 1961
Nikolai Alho Asteras Tripolis
Jussi Niska, FC Inter Turku
Adam Ståhl, Djurgårdens IF
Juho Lähteenmäki, FC Nordsjaelland
Centrocampisti
Adam Marhiev, 1.FC Nürnberg
Niklas Pyyhtiä, Modena FC
Leo Walta, IK Sirius
Anssi Suhonen, Östers IF
Kaan Kairinen, AC Sparta Praha
Fredrik Jensen, Aris Thessaloniki
Naatan Skyttä, 1.FC Kaiserslautern
Attaccanti
Oliver Antman, Rangers FC
Topi Keskinen, Aberdeen FC
Joel Pohjanpalo, Palermo FC
Benjamin Källman, Hannover 96
Teemu Pukki, HJK
Casper Terho, OH Leuven
Robin Lod, Minnesota United FC
