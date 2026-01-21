Serie B, gli arbitri della 21ª giornata: Dionisi per Modena-Palermo, Ferrieri Caputi a Frosinone
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della 21ª giornata di Serie B. Di seguito il dettaglio delle squadre arbitrali per le gare in programma tra venerdì 23 e domenica 25 gennaio.
Carrarese – Empoli
Venerdì 23 gennaio ore 20:30
Arbitro: Perri
Assistenti: Mondin – Colaianni
IV ufficiale: Turrini
VAR: Baroni
AVAR: Di Vuolo
Cesena – Bari
Sabato 24 gennaio ore 15:00
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Passeri – Emmanuele
IV ufficiale: Silvestri
VAR: Volpi
AVAR: Prenna
Frosinone – Reggiana
Sabato 24 gennaio ore 15:00
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Di Gioia – Monaco
IV ufficiale: Di Marco
VAR: Serra
AVAR: Monaldi
Juve Stabia – Virtus Entella
Sabato 24 gennaio ore 15:00
Arbitro: Mucera
Assistenti: Bitonti – Zezza
IV ufficiale: Arena
VAR: Gualtieri
AVAR: Del Giovane
Mantova – Venezia
Sabato 24 gennaio ore 15:00
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Belsanti – Votta
IV ufficiale: Sacchi G.
VAR: Giua
AVAR: Fourneau
Monza – Pescara
Sabato 24 gennaio ore 15:00
Arbitro: Pezzuto
Assistenti: Miniutti – Pascarella
IV ufficiale: Vailati
VAR: Rutella
AVAR: La Penna
Modena – Palermo
Sabato 24 gennaio ore 17:15
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Garzelli – Catallo
IV ufficiale: Massimi
VAR: Marini
AVAR: Perenzoni
Spezia – Avellino
Sabato 24 gennaio ore 19:30
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Palermo – Zanellati
IV ufficiale: Viapiana
VAR: Santoro
AVAR: Prontera
Sudtirol – Padova
Domenica 25 gennaio ore 15:00
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Capaldo – Pressato
IV ufficiale: Galipò
VAR: Cosso
AVAR: Giua
Catanzaro – Sampdoria
Domenica 25 gennaio ore 17:15
Arbitro: Sozza
Assistenti: Baccini – Santarossa
IV ufficiale: Totaro
VAR: Camplone
AVAR: Fourneau
