Larini sull'Udinese: "Squadra che si accontenta. Colpa dell'età media? Tesi superata"

Quella incassata contro il Sassuolo è una sconfitta che fa male in casa Udinese. Sia per averla incassata contro un avversario di pari valore, sia perché arrivata in rimonta. Sul ko contro i neroverdi si è espresso anche Fabrizio Larini, ex ds del club friulano:

"È difficile darsi una spiegazione soprattutto perché questa squadra ha un potenziale per collocarsi in posizioni più alte - si legge sulle colonne del Messaggero Veneto -, ma puntualmente tradisce le aspettative quando si tratta di fare il salto di qualità per darsi continuità. I 38 al passivo sono troppi per una squadra che non è in lotta per retrocedere e che fino a domenica occupava la parte sinistra della classifica. In più c'è la sensazione che questa squadra si accontenti. È successo col Sassuolo, quando l’Udinese ha rallentato pensando di avere la vittoria già in mano ed è successo a Lecce".

Sul fatto che Runjaic imputi questi problemi alla gioventù della rosa, Larini poi risponde: "Questa tesi deve essere superata perché non bisogna avere duecento partite sulle spalle per giocare in Serie A. Nei giovani bisogna crederci".