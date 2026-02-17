Parma, Cuesta: "Il tempo dei bilanci sarà più avanti. Difficoltà peggiore? Gli infortuni"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, è stato intervistato da Sky Sport e ne ha approfittato per tracciare un punto della situazione legato alla società ducale.

Esordisce così il tecnico del Parma, evitando di tracciare già adesso un bilancio del suo cammino con i crociati: "Il bilancio sicuramente può darti tanti spunti per crescere, ma non c'è troppo tempo per guardarsi indietro. Bisogna andare avanti, il tempo dei bilanci sarà più avanti, quando sarà terminata la stagione".

Prosegue e conclude Cuesta: "La difficoltà peggiore è stata legata agli infortuni. Di giocatori veramente importanti, che non hanno peso specifico non solo in campo e nelle idee che vogliamo avere, ma anche a livello emotivo. Il talento più grande che può avere una persona è di crescere e migliorare, non ci sono limiti né età o punti d'arrivo. Puoi sempre diventare una versione di te stesso più evoluta".