Stasera riparte la Champions: così sono cambiate le liste di Juventus, Atalanta e Inter

Con Galatasaray-Juventus in programma alle 18.45 inizieranno ufficialmente questa sera le sfide di Champions League valide per la fase spareggi. Tra le sedici squadre impegnate anche tre italiane, ovvero tutte quelle ancora in corsa nella competizione. Oltre ai bianconeri oggi in campo anche l'Atalanta di Raffaele Palladino che alle 21 a Dortmund sfiderà il BVB, poi domani spazio all'Inter che giocherà sul campo del Bodo/Glimt. La prossima settimana i match di ritorno, le otto squadre vincenti approderanno agli ottavi di finale e sfideranno le prime otto classificate della phase league. Ma come sono cambiate le liste delle tre squadre italiane per questa seconda fase della competizione? Di seguito l'analisi caso per caso.

JUVENTUS

Entrambi in lista i nuovi innesti di gennaio Jeremie Boga ed Emil Holm, con quest'ultimo che nel frattempo s'è anche già infortunato e dovrebbe restare ai box per circa un mese. A fargli spazio Joao Mario, prestato al Bologna, e Daniele Rugani passato alla Fiorentina. Fuori dalla lista 'B' Jonas Rouhi, difensore spedito in prestito alla Carrarese.

Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio, Scaglia, Fuscaldo.

Difensori: Kalulu, Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Cambiaso, Cabal, Gil Puche, Martinez.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Conceiçao, Zhegrova, McKennie, Miretti, Adzic, Yildiz, Kostic, Boga.

Attaccanti: David, Openda, Vlahovic.

ATALANTA

Rispetto alla prima parte di stagione escono dalla lista UEFA i tre giocatori ceduti a gennaio, ovvero Marco Brescianini, Daniel Maldini e Ademola Lookman. Al loro posto Giacomo Raspadori, il portiere dell'Under 23 Vismara e quel Mitchel Bakker recuperato dopo un lungo infortunio.

Portieri: Carnesecchi, Sportiello, Rossi, Vismara.

Difensori: Kossounou, Hien, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Kolasinac, Scalvini, Bernasconi, Ahanor, Zappacosta.

Centrocampisti: Musah, Pasalic, Samardzic, Ederson, De Roon, Zalewski.

Attaccanti: Sulemana, Scamacca, De Ketelaere, Raspadori, Krstovic.

INTER

E' l'unica squadra italiana che non ha cambiato nulla in lista rispetto alla prima fase della Champions League. L'unico calciatore che era in rosa ed è stato ceduto a gennaio è quel Tomas Palacios che già non era a disposizione per la prima parte della competizione.

Portieri: Sommer, Martinez, Di Gennaro.

Difensori: Dumfries, De Vrij, Acerbi, Akanji, Carlos Augusto, Bisseck, Dimarco, Darmian, Bastoni.

Centrocampisti: Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella.

Attaccanti: Lautaro, Thuram, Bonny, Esposito.