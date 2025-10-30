Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 10ª giornata: Berti prende la vetta. Cissè dietro

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Luca Bargellini
Oggi alle 11:49Serie B
Luca Bargellini

Turno infrasettimanale, il 10° del torneo, che in Serie B regala novità e conferme. Per quanto riguarda le prime spicca il Catanzaro al secondo successo consecutivo in stagione, così come torna alla vittoria la Reggiana nel sentito derby contro Modena e il Frosinone contro la Virtus Entella. Continua, invece, a stupire il Monza alla quarta vittoria di fila, così come il Cesena che si porta a casa 9 punti nelle ultime tre giornate. Male, infine, il Palermo (una sola vittoria nelle ultime cinque gare) e malissimo il Mantova che non fa bottino pieno dal 30 agosto scorso.

Torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto dopo ogni giornata, questa la classifica dei migliori centrocampisti del campionato cadetto dopo la decima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Centrocampisti
1. Berti (Cesena) 6.65 (10)
2. Cissè (Catanzaro) 6.60 (10)
3. Pérez (Venezia) 6.58 (6)
4. Koutsoupias (Frosinone) 6.56 (9)
5. Santoro (Modena) 6.55 (10)

N.B. - I giocatori di Juve Stabia e Bari a causa del rinvio del match hanno una tutti una gara in meno.

