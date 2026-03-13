Torino, D'Aversa: "Il passato non si cancella, qui per scrivere una pagina importante"
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Roberto D’Aversa, tecnico del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida col Parma: "Il passato non si può cancellare, abbiamo scritto una pagina importante quando ero al Parma ma vorrei fare altrettanto con questo club e stasera bisogna fare una grande partita".
Perché ha scelto Adams e non Zapata?
"Il Parma fa molto bene la fase difensiva, concedendo poco. Per sbloccare il risultato serve qualità e lui ha il guizzo per trovare il gol".
Lavoro in linea o si sente più avanti?
"No, sapevo che questa squadra ha qualità però quando trovi squadre alla tua altezza devi dimostrare personalità e determinazione".
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