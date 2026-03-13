Esordio con la Fiorentina per Braschi, Fattori: "Alla sua età avevo già 40 presenze in Serie A"

Mister Sauro Fattori, intervenuto nel suo consueto appuntamento su Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al vento", ha detto la sua anche sull'esordio del giovane Riccardo Braschi (classe 2006) con la prima squadra della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni sul talento sbocciato nella Primavera viola:

"I ragazzi d'oggi, ed è un male, sono troppo protetti. Io quando andavo a fare le partitelle e gli allenamenti in prima squadra, quando ero ancora nella categoria Allievi, esultavo se segnavo. Mi sembra che oggi tutto questo si viva in un mondo diverso. Io non guadagnavo a giocare in Primavera, ora invece si guadagna. Io andavo in Vespa agli allenamenti e c'era la possibilità di mettere nel contratto clausole che mi impedissero di usare la Vespa, ma gli dissi che ero costretto a usarla, non potendo prendere la patente per la macchina. Non avevo ancora 18 anni. Io a vent'anni avevo già fatto 40 presenze di Serie A e avevo vinto 2 Serie B".