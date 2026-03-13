Parma, Cherubini: "Salvezza ancora difficile, Cremaschi importante per il futuro"

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, è stato intervistato da DAZN pochi minuti prima della sfida col Torino: "Il tema dei punti che servono varia di settimana in settimana, noi siamo focalizzati giornata per giornata per fare il massimo. Veniamo da un periodo positivo, vero che abbiamo un vantaggio ma credo che l'obiettivo salvezza sia ancora difficile da conquistare".

Vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa per la scelta di Cuesta?

"No, nessun sassolino, anzi: credo sia un lavoro iniziato negli anni dal Parma. L'anno scorso abbiamo fatto un bellissimo finale con Chivu, abbiamo cambiato un po' in estate facendo anche qualche sacrificio. La scelta di Cuesta è andata nel segno della continuità, per essere totalmente soddisfatti però dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo".

Cremaschi verrà riscattatato?

"A noi tutti ha colpito fin da quando è arrivato per la grandissima professionalità, non ha mai mollato anche quando non trovava spazio. Credo sia un giocatore molto importante per il Parma, anche in futuro, e per la nazionale americana".