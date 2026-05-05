Il Bayern domani sfiderà Kvaratskhelia, intanto segue il fratellino: Tornike piace anche in A

A soli 16 anni, Tornike Kvaratskhelia, fratello minore di Khvicha, è finito nel mirino del Bayern Monaco, che lo starebbe monitorando con grande attenzione.

Secondo le indiscrezioni circolate in Georgia, il giovane esterno offensivo della Dinamo Tbilisi avrebbe addirittura visitato la Germania nel fine settimana per incontrare i dirigenti del club bavarese e osservare da vicino le strutture del Bayern. Una notizia che, però, è stata subito ridimensionata dall’entourage del giocatore, che ha smentito ufficialmente qualsiasi trattativa in corso. I

Tornike, che veste la maglia numero 7 come il fratello, è un’ala sinistra offensiva dotata di grande velocità, tecnica e capacità di saltare l’uomo. Le sue caratteristiche ricordano in parte quelle di Khvicha: dribbling secco, progressione palla al piede e una naturale propensione a incidere negli ultimi metri. Non mancano però anche qualità meno "spettacolari", come l’intensità nel pressing e la disponibilità al lavoro difensivo. Cresciuto nel vivaio georgiano dopo una parentesi con l’Inter Academy, il giovane talento ha recentemente fatto il suo primo passo nel calcio dei grandi, ottenendo la convocazione in prima squadra.

L’interesse del Bayern si inserisce in una situazione di concorrenza già agguerrita, con club italiani come Napoli e Juventus che seguono da tempo il ragazzo e potrebbero provare ad anticipare la concorrenza.