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Modena, Pezzolato: "Qui come fare l'università. Da Chichizola sto imparando molto"

Modena, Pezzolato: "Qui come fare l'università. Da Chichizola sto imparando molto"TUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 20:18Serie B
Tommaso Maschio

“Sto vivendo questo momento in maniera serena e tranquilla, cercando di migliorare e di trovare continuità insieme allo staff che mi sta gestendo in maniera veramente eccezionale. Sto crescendo soprattutto a livello mentale, è come fare l’università”. Così il portiere del Modena Michele Pezzolato parla della sua promozione a titolare a seguito dell’infortunio di Leandro Chichizola: “Quando il mister ha deciso di mettermi in campo un po' di emozione c’è stata inizialmente. - prosegue ai microfoni di TRC - Ho dovuto e devo continuare a dimostrare, ma non penso a questo. Penso solo a migliorarmi giorno dopo giorno e ad essere sempre al massimo in campo”.

La partita più difficile finora è stata quella contro la Reggiana, mentre quella in cui ho tremato di più è stato l’esordio con il SudTirol, ma l’emozione è passata dopo la prima parata. - prosegue Pezzolato come riporta Parlandodisport - Giocare il derby è stato bellissimo anche perché nel primo tempo avevo dietro un muro giallo che mi ha emozionato. La parata più difficile è stata quella sulla destra su Fumagalli, avevo molte persone davanti e ho dovuto reagire immediatamente”.

Spazio poi alla crescita personale e al rapporto con l’argentino: “Voglio migliorare nelle palle alte e sfruttare il fatto di avere un compagno come Chichizola per imparare il gioco coi piedi, è una persona umile e mi aiuta moltissimo. Da lui posso solo imparare”.

Infine spazio al campionato: “Secondo me il nostro cammino è positivo, siamo partiti forte e poi abbiamo consolidato una sesta posizione che per una squadra forte, ma anche molto giovane, è più che positiva. Ci stiamo preparando alla gara contro l’Avellino perché vogliamo chiudere al meglio la stagione regolare prima di concentrarci sui play off. - conclude il portiere – Gli spareggi sono partite secche dove può succedere di tutto, cercheremo di pensare a una partita per volta”.

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