Stones via dal City, in Italia ci sono Juventus in Milan. Occhio al Bayern Monaco

Dopo quasi dieci anni, John Stones è pronto a lasciare il Manchester City a parametro zero, chiudendo un ciclo ricco di successi. Alla base della scelta ci sono sia le nuove strategie del club sia i problemi fisici che ne hanno limitato l’impiego nelle ultime stagioni, con il difensore inglese che nell'ultima stagione ha collezionato appena 7 presenze in Premier League.

Come riporta il portale inglese caughtofsside per il difensore inglese si apre la possibilità di un ultimo trasferimento importante. In Italia si muovono con interesse Juventus e Milan, convinte che il suo profilo possa adattarsi bene alla Serie A.

Tra le opzioni c’è anche un ritorno all’Everton, dove Stones è cresciuto, mentre resta viva la pista che porta al Bayern Monaco allenato da Vincent Kompany, suo compagno di reparto al Manchester City.