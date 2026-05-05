Cagliari, si ferma Liteta: lesione di basso grado ai flessori della coscia destra

Ripresa degli allenamenti al CRAI Sport Center per il Cagliari di mister Pisacane: è iniziata la settimana di lavoro che porterà il Cagliari alla sfida contro l’Udinese, in programma sabato 9 maggio (ore 15) all’Unipol Domus.

Questo pomeriggio la squadra ha svolto una prima parte della seduta dedicata alle esercitazioni tecniche. A seguire possessi e lavoro aerobico. Si è allenato regolarmente con il gruppo Othniël Raterink, ha proseguito nel suo lavoro personalizzato Luca Mazzitelli.

Lavori individuali per Alessandro Deiola (affaticamento al retto femorale della coscia destra) e Juan Rodríguez (affaticamento retto femorale coscia sinistra). A riposo Joseph Liteta: gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di basso grado ai flessori della coscia destra.

Domani, mercoledì 6 maggio, allenamento fissato al mattino.