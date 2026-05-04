TMW Serie B, corsa salvezza senza precedenti: mai nessuna retrocessione a 90' dal termine

Trentasette giornate di Serie B non sono bastate per decretare neanche una delle formazioni destinate alla retrocessione in Serie C. Tutto, dunque, verrà deciso negli ultimi 90' della stagione regolare, in programma venerdì, con sette squadre ancora in bilico tra retrocessione diretta e playout.

Una situazione non solo particolare, ma assolutamente unica nell’era moderna. È la prima volta, infatti, da quando il campionato di Serie B si disputa a 20 squadre, che nessuna delle tre retrocessioni dirette venga decisa in anticipo.

Fino alla scorsa stagione, la matematica aveva sempre emesso almeno una sentenza anticipata, lasciando all’ultimo turno solo il compito di completare il quadro. Quest’anno, invece, il fischio d’inizio della trentottesima giornata presenterà una classifica cortissima e sette squadre nel limbo, senza che nessuna sia già aritmeticamente condannata alla Serie C.

Analizzando, ad esempio, quanto accaduto negli ultimi tre tornei, ci accorgiamo di quanto sia unica la situazione attuale.

Alla vigilia della 38ª giornata del campionato 2022/2023 erano già aritmeticamente retrocesse Benevento e SPAL, con il solo Perugia che perse la categoria all’ultimo turno. Stesso scenario anche nel torneo 2023/2024, con Lecco e FeralpiSalò già condannate e l’Ascoli retrocesso negli ultimi 90'.

Infine, il campionato scorso, il 2024/2025: Cosenza già fuori dai giochi e il tandem composto da Cittadella e Sampdoria retrocesse all’ultima giornata (prima che il caso Brescia non spedisse in C le Rondinelle, portando i blucerchiati a disputare il playout con la Salernitana).