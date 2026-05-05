Zanotti: "Chivu quasi un padre per noi. E aveva un’umiltà incredibile, spero vinca tutto"

L'ex difensore dell'Inter Mattia Zanotti ha parlato a Sky Sport della sua carriera e del suo rapporto con Cristian Chivu: "Quando ce l’ho avuto io era proprio all’inizio della sua carriera. Ho fatto tre anni con lui e il rapporto è stato bellissimo. Lui, avendo vissuto tanti spogliatoi importanti, capiva subito in che momento eri: quando eri arrabbiato, quando eri felice, quando le cose non andavano. Nell’approccio era umano al 100%, per noi era quasi un padre, un vero uomo di spogliatoio. E poi aveva un’umiltà incredibile: parliamo di uno che ha vinto il Triplete e che veniva a chiedere a noi ragazzi come vedevamo gli allenamenti o certe situazioni. Questo vuol dire sapersi rimettere in gioco"

Ti aspettavi potesse arrivare così in alto così velocemente?

"Così velocemente no, sarei ipocrita a dirlo. Ha fatto un salto incredibile, perché è passato in pochissimo tempo dalla Primavera, al Parma e poi subito all’Inter. Però che ci sarebbe arrivato col tempo sì, perché ha questa capacità umana che secondo me è fondamentale. È stato bravissimo anche perché si è trovato in una situazione non facile: veniva dopo un allenatore come Inzaghi, che ha fatto cose incredibili. Chivu è stato bravo a rimettere a posto la testa dei giocatori e a fare un’annata incredibile. Spero davvero che riesca a vincere tutto, perché sta facendo qualcosa di grandioso"