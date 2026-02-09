Dall'Inghilterra: United forte su Tonali, anche la Juve non molla l'osso. La valutazione

Il Manchester United ha inserito Sandro Tonali in cima alla lista dei desideri per l'estate. Secondo quanto rivelato da The Telegraph, uno dei principali tabloid britannici, in vista della ricostruzione del centrocampo in ordine a Old Trafford tra pochi mesi il centrocampista italiano di 25 anni farebbe esattamente al caso dei Red Devils. Specialmente da quando al Newcastle sono arrivate forti e chiare le parole del suo agente in merito alle riflessioni sul futuro del suo assistito.

Secondo la stampa inglese, la Juventus avrebbe un interesse concreto per riportarlo in Serie A, mentre nelle ultime ore di mercato Tonali è stato accostato anche all'Arsenal e il Manchester City ne ha monitorato i progressi. Ma l'ex Milan sarebbe tra i profili più seguiti dallo United, insieme a Elliot Anderson e Adam Wharton. E dal momento in cui Casemiro lascerà il club di Old Trafford al termine della stagione, a scadenza naturale del contratto, i puntini si uniscono.

Tonali, ora alla sua terza stagione in Inghilterra, ha firmato un nuovo contratto con i Magpies valido fino al 2029, con opzione per un ulteriore anno. Qualora dovesse irrompere il Manchester United, ad ogni modo, si prevede una richiesta di oltre 100 milioni di sterline (quasi 115 milioni di euro), considerando i prezzi di Enzo Fernandez, Moisés Caicedo e Declan Rice. Stando a quanto riferito, l'allenatore del Newcastle Eddie Howe avrebbe già parlato con Tonali, ricevendo rassicurazioni in merito alla sua permanenza e alla sua felicità nel club. Tuttavia, questo non fermerà l'avanzata di altri club ingolositi.

Giuseppe Riso, procuratore di Tonali, ha recentemente dichiarato: "Il Newcastle fa fatica a lasciar andare Sandro, e lui vuole guidare il club in Champions League. Valuteremo e decideremo cosa fare in estate. Vedremo come finirà la stagione. Non ci sono preferenze, è ancora presto. Il Newcastle non poteva lasciarlo andare ora e non aveva senso muoversi, specialmente perché Sandro è molto legato al club". Al momento i Magpies si trovano ai playoff di Champions contro il Qarabag e solo in caso di successo passeranno agli ottavi, ma in Premier League sono al dodicesimo posto e qualificarsi in Europa sembra complicato.