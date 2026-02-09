Sampdoria, si attende il deferimento di Gregucci e Foti. Ma il club non patteggerà

In casa Sampdoria si attende il deferimento da parte della Procura FIGC nei confronti degli allenatori Angelo Gregucci e Salvatore Foti in merito ai ruoli e alle mansioni ricoperte all’interno dello staff tecnico. Come si legge su Il Secolo XIX da oggi in avanti ogni giorno potrebbe essere quello in cui arriverà la notifica della richiesta di deferimento nei loro confronti anche se questo non comporta alcuna limitazione nel lavoro dei due nel concreto.

Sia Gregucci sia Foti infatti potranno continuare a dirigere gli allenamenti e andare in panchina il giorno della gara, almeno fino alla chiusura del procedimento con la data dell’udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale che non è stata ancora fissata, ma dovrebbe arrivare fra le tre e le cinque settimane dal momento dell’avvenuta notifica, ovvero a metà marzo circa.

Al momento viene esclusa la via del patteggiamento con gli avvocati dei due - Antonio Romei (studio Bdl) e il vicepresidente blucerchiato Francesco De Gennaro (Hogan Lovells) - che si dicono fiduciosi di potere dimostrare che non ci siano i presupposti per la squalifica dei due tecnici, arrivando quindi all’archiviazione della richiesta di deferimento. In caso di accoglimento del deferimento la squalifica sarà subito esecutiva con la Sampdoria che dovrà trovare un membro dello staff tecnico – probabilmente Attilio Lombardo - che vada in panchina al posto dei due tecnici che dovranno accomodarsi in tribuna.